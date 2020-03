OL : Ce transfert à 40 ME qui fait rêver les supporters

Dans : OL.

Comme chaque été, l’OL comptera sur une ou deux très belles ventes pour présenter des comptes dans le vert.

Le départ d’Houssem Aouar est régulièrement évoqué, surtout que le meneur de jeu lyonnais fait littéralement fondre Pep Guardiola et Manchester City. Mais il n’est pas le seul joueur à faire saliver les clubs anglais. Bertrand Traoré est très apprécié par plusieurs formations anglaises, et comme souvent avec les équipes de Premier League, le montant total de l’opération a de quoi faire rêver. Car malgré un talent indéniable, le Burkinabé est, à l’image de son équipe, trop irrégulier pour permettre à l’OL de réussir une saison convaincante. Avec quatre buts et cinq passes décisives en 33 apparitions, son rendement atteste de ses difficultés.



Mais ces dernières semaines, l’ancien de l’Ajax Amsterdam et de Chelsea revient bien, ce qui, selon HITC, provoque un regain d’intérêt de la part de Bournemouth, West Ham et Leicester. Une belle concurrence avec quelques clubs aux poches bien remplies, et qui seraient prêts à monter jusqu’à 35 millions de livres, soit 40 ME, afin de récupérer l’ailier de l’Olympique Lyonnais. Une somme pour laquelle certains supporters seraient probablement tentés, comme le veut l’expression, d’emmener Traoré avec leur voiture personnelle en Angleterre pour conclure l’affaire. Avec encore deux ans de contrat, le Burkinabé a de quoi voir venir, mais un retour en Angleterre ne serait pas pour lui déplaire, surtout que son salaire pourrait faire un sacré bond en cas de gros transfert.