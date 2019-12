OL : Ce terrible constat sous les yeux d'Aulas à Lyon

Dans : OL.

Match en semaine, horaire tardif, l’Olympique Lyonnais n’avait pas forcément toutes les armes de son côté pour remplir son stade ce mardi soir face à Lille. Mais les supporters ont même abandonné l'OL avant la fin de la rencontre.

Ce n’est pas pour rien que les opérations s’étaient multipliées pendant le « Black Friday » pour offrir à des prix extrêmement réduits des places pour ce match entre deux équipes pourtant présentes en Ligue des Champions cette saison. Mais non seulement le stade de Décines était très loin d’être plein, mais en plus le déroulement de la rencontre n’a pas vraiment convaincu les spectateurs ou supporters présents de s’attarder. Ainsi, présent sur place pour Tonic Radio, le journaliste lyonnais Julien Huët a constaté avec un certain effroi que un bon tiers du public était parti avant la fin du match face à Lille.

« 30 à 40% des gens sont partis avant le coup de sifflet final de #OLLOSC , a seulement 0-1 pourtant. Du jamais vu. On sent les supporters autant dépités que résignés », a expliqué Julien Huët. Certes, le scénario était assez catastrophique et le jeu produit par les Lyonnais n’incitait pas vraiment à l’optimisme d’une fin de match renversante, mais c’est un constat particulièrement inhabituel qui a été fait par le journaliste. Et qui démontre bien évidemment à quel point le public est désabusé par le niveau de jeu pratiqué par l’OL en ce début de saison, sans même parler des résultats décevants.