OL : Ce recrutement à plus de 20 ME qui se complique

Dans : OL, Mercato.

Très apprécié par Jean-Michel Aulas et les recruteurs lyonnais, Hector Herrera fait partie des pistes étudiées par l’OL pour renforcer son milieu de terrain.

Mais comme souvent, les négociations sont particulièrement compliquées avec le FC Porto, qui possède le joueur sous contrat jusqu’en juin 2019. Pour la seule année restante, les Dragons demandent plus de 20 ME aux clubs acquéreurs. Selon Le Progrès, cela reste un montant trop important aux yeux des Lyonnais, qui espèrent faire baisser la note dans les négociations.

Quand on connaît l’apprêté de la formation portugaise, la partie s’annonce compliquée, surtout que le Mexicain a marqué des points en Russie, et se retrouve dans le viseur de plusieurs clubs. A moins d’un gros effort financier de la part de l’OL, cette piste est donc mise entre parenthèses, et peut-être à tenter à nouveau dans quelques semaines, si jamais le FC Porto devait revoir ses prétentions à la baisse. Car Herrera pourrait aussi être libre de partir pour le club de son choix pour zéro euro dans moins d’un an…