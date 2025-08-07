OL ‍: Ce cador vénézuélien refuse de signer à Lyon

Dans : OL.

Il n’a jamais posé le pied à Lyon et pourtant, le milieu offensif vénézuélien de Botafogo Jefferson Savarino fait parler de lui ces derniers jours à l’OL.

John Textor n’est plus aux commandes de l’Olympique Lyonnais et pourtant, ses agissements passés font encore parler d’eux. Au cours des derniers jours, la presse brésilienne a notamment dévoilé que l’OL avait acheté pour 7,5 millions d’euros les droits économiques du milieu offensif Jefferson Savarino. Le joueur n’a pourtant jamais posé le pied à Lyon mais comme d’autres joueurs, il a fait l’objet d’achat de droits économiques entre les deux clubs. Tous ces dossiers commencent à fatiguer les supporters lyonnais, qui en veulent terriblement à John Textor.

Mais dans le cas de Jefferson Savarino, il n’était pas exclu que le joueur rejoigne l’OL, à l’instar par exemple de Thiago Almada. Interrogé après le match de Botafogo contre Bragantino en coupe du Brésil cette nuit, l’international vénézuélien a fait savoir qu’un transfert à Lyon lui avait été proposé, mais qu’il avait refusé de rejoindre la Ligue 1. « Depuis le début de l'année, j'avais reçu une proposition pour partir, mais j'ai décidé de rester à Botafogo. Puis, en mars, Botafogo m'a proposé de renouveler mon contrat et, lors de cette présentation, j'ai eu l'opportunité d'aller à Lyon, mais la décision devait être prise au milieu de l’année » a expliqué Savarino dans des propos relayés par le site Olympique et Lyonnais, avant de conclure.

Jefferson Savarino a refusé un transfert à l'OL

« Donc, depuis le mois dernier, le 15 juillet, je devais prendre la décision d'aller à Lyon et j'ai décidé de rester à Botafogo. C'était une décision prise avec ma famille, et maintenant je suis ici à Botafogo, je suis heureux » a confié le milieu offensif de 28 ans, pour qui un transfert à l’Olympique Lyonnais a donc bel et bien été envisagé. Le joueur a refusé et c’est sans doute une bonne nouvelle pour Matthieu Louis-Jean, lequel a déjà été contraint de gérer le cas Matt Turner, et qui aimerait maintenant pouvoir bâtir avec Paulo Fonseca le visage du nouvel OL sans subir les agissements passés de John Textor, qui lui mettent plus des bâtons dans les roues qu’autre chose.