OL : Ce Lyonnais fait craquer le Barça, ce n'est pas Memphis !

Dans : OL.

Titulaire lors du match de ce mercredi face à Brest, Maxence Caqueret est pourtant sorti du 11 type de Rudi Garcia ces dernières semaines.

Pas forcément en raison d’une baisse de régime de l’espoir tricolore, mais plus parce que Thiago Mendes a enfin retrouvé son niveau de jeu. Dur à digérer pour le milieu de terrain qui a longtemps attendu sa chance, avant de la saisir au mois d’août lors de l’épopée en Ligue des Champions. Même s’il a gardé son humilité, le joueur de l’OL a vu son statut changer, et de nombreux clubs européens l’ont découvert à cette occasion. Et notamment le FC Barcelone, qui a vu ses premières impressions se confirmer en allant notamment superviser Memphis Depay, dévoile Don Balon.

L’activité, sa technique et son sens du devoir ont rappelé chez certains Xavi à ses débuts, même si l’Espagnol avait déjà une vision du jeu et un toucher de balle encore plus développé au sortir de la Masia. Mais en tout cas, ses prestations récentes permettent à Caqueret d’apparaitre sur le radar d’un club comme le FC Barcelone, qui pourrait bien connaître une incroyable révolution l’été prochain entre l'avenir plus qu'incertain de Messi, et celui également limite de Koeman. Jeune et pas encore titulaire indiscutable à Lyon, Maxence Caqueret n’est pas pour autant gratuit, puisque le média espagnol assure que l’OL, qui n’a pas l’intention de vendre son jeune gone, n’étudiera de toute façon aucune offre sous les 30 ME. De quoi faire reculer les prétendants, même les plus glorieux, dans un premier temps.