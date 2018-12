OL : Ce joueur de l'OL procure un plaisir fou à Houssem Aouar

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Ces dernières semaines, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele sont très régulièrement associés par Bruno Genesio.

Indiscutables dans le système en 3-5-2 de l’entraîneur rhodanien, les deux Français brillent et font d’ores et déjà saliver toute l’Europe à plusieurs mois du mercato estival. Concernant l’ancien joueur d’Amiens, des offres à plus de 100 ME sont même évoquées en Angleterre. En plus d’avoir des fans Outre-Manche, l’international tricolore fait l’unanimité en interne à l’OL. Interrogé par RMC Sport, Houssem Aouar a reconnu qu’il était totalement sous le charme de son compère du milieu de terrain.

« C'est un excellent joueur. Il est technique, donc le rapport technique est plus facile. On se trouve bien sur le terrain. En tant que milieu de terrain, on a des caractéristiques en commun. On a des automatismes. J'apprécie sa façon de voir le jeu. Il a une belle qualité de jeu. Il aime prendre des risques avec ses passes, donc ça me plaît aussi » a confié Houssem Aouar, qui forme un duo très complémentaire avec Tanguy Ndombele depuis le début de la saison. Et qui, visiblement, se régale au côté de celui que Jean-Michel Aulas a l’intention de garder encore longtemps dans le Rhône.