OL ‍: Ce gardien de but ne viendra pas à Lyon

Lucas Perri étant officiellement un joueur de Leeds, moyennant 16 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais va devoir lui trouver un remplaçant. Le nom de ce gardien de but français a circulé, mais l'affaire ne se fera pas.

Après un bref passage en Ligue 1, Lucas Perri a donc vidé son casier en fin de semaine au centre d'entraînement de l'OL avant de rejoindre Leeds où le portier brésilien s'est engagé jusqu'en 2029. Un transfert qui permet à Lyon de toucher 16 millions d'euros sans avoir à en rendre une partie à Botafogo, d'où Lucas Perri était arrivé. Cependant, les dirigeants lyonnais vont devoir réinvestir une partie de cet argent afin de recruter un nouveau portier capable de tenir le choc en Ligue 1 et en Europa League. Tandis que les avocats de l'Olympique Lyonnais tentent de faire annuler la venue, négociée par John Textor, de Matt Turner, le nom d'Illan Meslier a également circulé du côté du Groupama Stadium. A un an de la fin de son contrat à Leeds, le portier tricolore sait que Lucas Perri va le déloger définitivement, et l'idée d'aller succéder à ce dernier à Lyon avait été envisagé.

Meslier sur le départ de Leeds, l'OL à l'affût ?

Cependant, le gardien de but de 25 ans est plus proche de rejoindre le championnat de Turquie que l'Olympique Lyonnais, puisque selon la presse anglaise Besiktas et Fenerbahçe sont entrés en contact avec Leeds pour parler d'un possible transfert d'Illan Meslier, tout comme Leicester, qui vient de redescendre en D2 anglaise. De son côté, l'Olympique Lyonnais va probablement devoir attendre de savoir comment se termine le dossier Matt Turner avec Nottingham Forest. Car si aucun accord n'est possible avec le club anglais, alors l'OL n'aura d'autre choix que d'assumer la transaction validée par John Textor, lequel souhaitait faire du gardien de but international américain le titulaire à Lyon avant de se faire pousser dehors par Michele Kang.