OL : Ce départ ferait très mal au mercato, Juninho s'active

Dans : OL.

Juninho a tiré le signal d’alarme, et il y a une raison à cela. Maxence Caqueret commencerait en effet à avoir des fourmis dans les jambes à l’approche du mercato.

Difficile de reprocher à Rudi Garcia de ne pas faire confiance aux jeunes, puisqu’il a mis en avant Rayan Cherki, milieu offensif qui a su se montrer à son avantage en quelques minutes au Vélodrome, et ce à seulement 16 ans. Chez les supporters lyonnais toujours très attentifs aux produits de leur centre de formation, cela reste une très bonne nouvelle. Mais un autre cas interpelle, celui de Maxence Caqueret. Element clé de la réserve lyonnais la saison passée, le milieu de terrain au profil plus défensif n’a toujours pas eu sa chance en match officiel chez les pros à 19 ans, et malgré des convocations de plus en plus régulières. Et dans le football moderne, la patience n’est pas de mise, si bien que, selon L’Equipe, le jeune joueur a laissé entendre qu’il regarderait ce qui pourrait lui être proposé au mercato hivernal. Une petite claque pour l’OL, qui a rapidement réagi par la voix de son directeur sportif sur OL TV.



« Maxence Caqueret fait de supers entraînements. Je pense qu’il aurait déjà mérité d’avoir sa chance au moins 10 minutes, ou une mi-temps. Il peut jouer en 6 ou 8, formé en 10. Moi, je le vois plus en 6, avec un rôle différent », a lancé le directeur sportif lyonnais dans des propos qui s’expliquent par la volonté de l’OL de ne pas perdre Caqueret. A l’heure où Rudi Garcia n’a toujours pas trouvé la bonne formule et sera en plus privé d’Houssem Aouar sur blessure, le vent pousse vers les premières minutes de Caqueret en pro.