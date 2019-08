OL : Ce crack de L1 est encore très loin de Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, SCO.

A la recherche d’un milieu de terrain afin de combler les départs de Tanguy Ndombele et de Nabil Fekir, l’Olympique Lyonnais piste plusieurs joueurs, aux profils bien différents. Ces dernières semaines, les noms de Valentin Rongier et de Jeff-Reine Adelaïde reviennent notamment avec insistance. Mais comme indiqué par Le Progrès ce week-end, le club rhodanien hésite. Joueur au profil très prometteur et technique, l’international espoirs français d’Angers possède une belle marge de progression, qui a de quoi emballer l’Olympique Lyonnais. Cependant, son entraîneur à Angers, Stéphane Moulin, a encore l’espoir de le conserver un an de plus.

« C’est compliqué aujourd’hui. On a besoin de lui. Il a franchi un cap, mais il a encore beaucoup de progrès à réaliser. Je pense qu’on va lui offrir cette opportunité, ce qui n’est pas sûr dans un club de haut niveau où on prend des joueurs qui doivent être prêts tout de suite. C’est ce je lui ai dit. Chez nous, il sait qu’il sera au cœur du projet et un joueur important de l’équipe, ce qu’il n’était pas l’an dernier en début de saison. S’il va partir ou pas, je n’en sais rien aujourd’hui. Lille est un des clubs qui le veut. Ils sont nombreux, français et étrangers. Je le comprends parce que c’est un garçon très performant et qui est tellement loin de ce qu’il peut encore faire » a indiqué sur RMC le coach angevin, alors que Lille se serait retiré du dossier après une offre repoussée à hauteur de 12 ME. Reste à voir ce que décidera Juninho pour l’OL dans les prochaines semaines…