OL : Caqueret, une mystérieuse déclaration sur son contrat !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Du haut de ses 21 ans, Maxence Caqueret est un joueur qui compte à l'Olympique Lyonnais. Mais son contrat s'achève en 2023 et rien n'est fait concernant son avenir.

La trêve internationale permet au milieu de terrain de 21 ans de retrouver l’équipe de France Espoirs, l’occasion pour Maxence Caqueret de se changer les idées après la correction prise par l’Olympique Lyonnais dimanche soir face à Rennes au Roazhon Park. Avec 13 matchs et 1019 minutes joués cette saison, Maxence Caqueret est un joueur sur lequel Peter Bosz compte depuis qu’il a succédé à Rudi Garcia au poste d’entraîneur de l’OL et le milieu formé à l’académie lyonnaise commence même à prendre du poids dans le vestiaire du club rhodanien, ce qu’il revendique ouvertement. Maintenant, il y a une petite musique qui commence à monter du côté du Groupama Stadium au moment où Amine Gouiri et Melvin Bard, pour ne citer qu’eux, sont partis alors que le club de Jean-Michel Aulas misait beaucoup sur eux, ou du moins semblait vouloir le faire.

Maxence Caqueret n'a pas aimé l'épisode des Jeux Olympiques

A 21 ans, celui qui est passé par toutes les catégories de jeunes en équipe de France vise désormais les A. Et pour cela, il sait que son prochain contrat sera important, puisque l’engagement de Maxence Caqueret s’achève en 2023. Se confiant dans L’Equipe, le milieu lyonnais explique que les négociations ont visiblement débuté lentement. « Je suis concentré sur ma saison à Lyon. Et je ne sais pas si je vais rester encore plusieurs années ou partir. Le club a déjà parlé avec mon entourage. Il y a eu des approches. Mais je me focalise sur le terrain, explique Maxence Caqueret, qui avoue que la décision de Lyon de ne pas l’autoriser à participer aux JO de Tokyo lui a fait mal. Si j’en veux à l’OL pour les Jeux Olympiques ? Je voulais vraiment les faire. Ça arrive une fois dans une vie. Je l'ai mal vécu. Mais c'était un choix du club. Bruno Guimaraes y est allé et c'était un peu compliqué à admettre. Après, il paraît que c'était dans son contrat... »