OL : Caqueret se rêve en Iniesta à l'Olympique Lyonnais

Maxence Caqueret est un joueur sur lequel l'Olympique Lyonnais compte énormément dans l'avenir. Et pour le milieu de terrain de l'OL, les choses sont claires.

Du haut de ses 20 ans, Maxence Caqueret fait partie de ces joueurs qui sont inévitablement cités par les supporters des Gones comme l’exemple à suivre pour le club rhodanien. Même si rien n’est simple compte tenu de la concurrence à l’Olympique Lyonnais, le joueur formé dans l’académie rhodanienne se fait sa place, lui qui en juillet 2019 a prolongé son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas jusqu’en 2023. Actuellement au cœur d’une série de reportages réalisés par Canal+, Maxence Caqueret prouve qu’il a la tête sur les épaules et l’objectif de bien faire pour l’OL.

Interrogé sur son style, le milieu de terrain affiche la couleur et des goûts qui font évidemment saliver tout le monde du côté du Groupama Stadium. « J’ai toujours été dans cette optique de faire jouer mes coéquipiers, de faire passer le collectif avant l'individualité depuis que je suis petit. Cela m'a aidé dans ma progression et jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours un modèle dans le monde du foot, qui est Andrés Iniesta. C'est un joueur qui m'a toujours marqué par son intelligence et sa façon de jouer. C'est une personne qui parait très calme et qui fait briller les coéquipiers par ses passes, par tout ce qu'il fait. C'est vraiment un joueur qui m'a marqué et que j'ai aimé regarder jouer », a confié Maxence Caqueret. On a vu pire exemple pour un jeune footballeur déjà affirmé que l’ancienne star du Barça et de l’Espagne, n'est-il pas ?