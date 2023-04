OL : Caqueret doit se bouger, Blanc reçoit de l’aide

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré sa saison plutôt convaincante, Maxence Caqueret donne l’impression d’en garder sous le pied. Le milieu de l’Olympique Lyonnais peut donner davantage, pense son entraîneur Laurent Blanc, conforté par l’ancien Gone Vikash Dhorasoo.

Après son match raté contre l’Olympique de Marseille (défaite 1-2) dimanche dernier, Maxence Caqueret a eu droit à une petite remontrance. L’avertissement vient de son entraîneur Laurent Blanc qui attend de son milieu davantage de présence dans la surface adverse. « C’est un garçon très généreux dans l’effort, a d’abord reconnu le coach de l'Olympique Lyonnais jeudi face aux médias. Techniquement, il est capable de mieux faire. »

🗣️ @MaxenceCaqueret : "Petit, j'étais attaquant. Sauf que quand j'arrivais devant les cages, j'attendais mes coéquipiers pour faire une passe. Du coup, on m'a replacé au milieu."



L'incroyable anecdote de Caqueret sur ses débuts en tant qu'attaquant 😂😂#OLOM #OL #TeamOL @OL pic.twitter.com/ycEwnZVajt — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 23, 2023

« (...) Dans son profil de joueur, pour moi c'est un milieu plutôt offensif que défensif, a décrit Laurent Blanc. (...) Il devrait marquer plus de buts. Il court beaucoup mais il pourrait marquer dix buts par saison. Il ne l'a jamais fait. Mais il le sait. C'est un garçon très intelligent et très axé sur sa carrière. » Et le Cévenol n’est pas le seul à tenter de secouer Maxence Caqueret. Du même avis, l’ancien Lyonnais Vikash Dhorasoo estime que l’international Espoirs français reste uniquement dans sa zone de confort.

Dhorasoo en attend plus

« Les sifflets entendus contre l'OM ? Il peut perdre un peu de confiance sur ce genre de choses, a prévenu le consultant de L’Equipe. J'aime beaucoup ce joueur mais l'impression générale de Lyon, c'est la fragilité, et lui aussi. Il fait encore jeune. Il faudrait qu'il se fasse plus mal. Evidemment, il est généreux, ne se cache pas mais il n'est jamais dans des prises de risques. Il doit le faire sur la passe ou être plus présent sur les buts. Aujourd'hui, les stats, c'est important. Car il peut jouer dans la densité, là où c'est dur, là où ça fait mal. » Avec un but et six passes décisives cette saison en Ligue 1, le Gone a pourtant des statistiques honorables.