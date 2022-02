OL : Caçapa bientôt entraîneur en Ligue 1 ?

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Claudio Caçapa a des envies de se lancer en tant qu’entraîneur numéro un en Ligue 1 ou ailleurs. Présent dans le staff de l’OL depuis 2016, l’ancien défenseur emblématique des Gones se sent prêt.

Le parcours de Claudio Caçapa rappelle fortement celui de Gérald Baticle, ancien adjoint sur le banc de l’Olympique Lyonnais de 2011 à 2021 et qui a ensuite accepté d’entraîner Angers en Ligue 1. Actuel membre du staff lyonnais depuis 2016, Claudio Caçapa a avoué qu’il se sentait prêt pour évoluer. « On parle beaucoup avec Peter Bosz. On parle foot, c’est magnifique. Je suis content avec mon poste. Sur ces 6 années, j’ai appris beaucoup, j’ai progressé, je me sens prêt à prendre en mains une équipe de L1, que ce soit à l’OL ou ailleurs » a révélé le franco-brésilien de 45 ans lors d'un entretien donné au quotidien Le Progrès.

Caçapa, déjà quelques expériences d’entraîneur

Momento inesquecível: Maio/2007, a despedida do Lyon com a comemoração do sexto título consecutivo do clube francês. pic.twitter.com/qvIAK8UY6e — Claudio Cacapa (@claudiocacapa) May 23, 2015

Claudio Caçapa n’a pas perdu son temps. En 2011 à la suite de sa dernière aventure avec l’Avai Futebol Clube au Brésil, l’ancien défenseur central s’est tourné vers le banc de touche. En effet, il est devenu le sélectionneur brésilien des U15 presque deux ans après la fin de sa carrière de joueur professionnel. Claudio Caçapa a profité de cette première expérience pendant un an et demi avant d’intégrer le staff de Bruno Génésio à l’Olympique Lyonnais en 2016. Cette saison en Ligue 1, déjà quatre clubs ont changé d’entraîneur : Saint-Étienne avec Pascal Dupraz, Troyes avec Bruno Irles, Bordeaux avec David Guion et Monaco avec Philippe Clément. Six autres clubs ont également commencé la saison avec un autre tacticien que la saison dernière. Autant dire que Claudio Caçapa ne sera pas en manque d’opportunité d’ici la saison prochaine. Et pourquoi pas à l'OL ? Ce dernier a joué pour les Gones de 2000 à 2007 et a gagné six championnats de France consécutifs ainsi qu’une Coupe de la Ligue et quatre Trophées des Champions. On voit toutefois mal l'ancien joueur de remplacer celui avec qui il bosse quotidiennement, même s'il ne faut jamais jurer de rien.