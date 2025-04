OL ‍: « ‍Ça va être le binz ‍», elle prévient

Dans : OL.

Grosse tension en vue autour du match entre l'OL et Rennes de ce samedi pour des raisons d'organisation. Le club lyonnais essaye de prévenir ses supporters.

Jean-Michel Aulas avait vu grand dans les années 2000 avec sa volonté de construire non seulement un grand stade moderne pour son équipe, mais aussi plusieurs installations pour rendre cette zone active et prospère. La salle LDLC Arena en fait partie et ce samedi, ce sera l’une des rares dates de l’année autorisées pour qu’un concert dans cette salle de 16.000 places et un match de l'OL au Groupama Stadium pouvant accueillir 60.000 spectateurs, auront lieu en même temps. De quoi provoquer un gros attroupement samedi soir à Décines. Un afflux qui peut habituellement se gérer avec les transports en commun et les navettes mises à disposition par les services publics. Mais ce samedi, il y aura un gros hic puisque deux lignes de tramway (T3 et T7) ne circuleront pas ainsi que plusieurs navettes tramway. Un problème conséquent qui va laisser des dizaines de milliers de spectateurs sans un moyen pratique pour se rendre au match ou au concert.

L'OL demande d'anticiper

🚨 #OLSRFC



⚠️Navettes tram Part-Dieu, La Soie et Panettes : FERMÉES



⚠️Parkings stade : COMPLETS



Anticipez votre venue, toutes les infos ici 👇https://t.co/HLoingWfXi@TCL_SYTRAL pic.twitter.com/yRU2c371lI — Groupama Stadium (@GroupamaStadium) April 24, 2025

« Ça va être le binz. On gère ça au quotidien. On est là pour atténuer au maximum les nuisances, en mettant nos forces de l’ordre sur la ville, en faisant respecter les interdictions de stationnement… Mais c’est compliqué quand vous mettez des heures pour rentrer chez vous. Des fois, vivre auprès d’un stade de cette renommée, c’est plus source de désagréments que d’avantages. Et nous n’avons pas les contreparties alors qu’il faudrait investir pour plus de fluidité », a confié Laurence Fautra, la Maire de Décines, dans les colonnes du Progrès. De quoi relancer les demandes de la part de Décines d’allonger la ligne A du métro pour amener les spectateurs jusqu’au stade par un moyen beaucoup plus simple et fluide. Pour le moment, ce n’est pas encore le cas, et il faudra se débrouiller pour soutenir l’OL face à Rennes avec un dispositif qui n’incite pas vraiment les spectateurs à rejoindre le Groupama Stadium sans souci. Le club lyonnais a toutefois publié des messages sur les réseaux sociaux pour aider ses fidèles à s'y retrouver ce samedi soir.