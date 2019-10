OL : C’est son heure à Lyon, il lance un appel

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Deux apparitions en Coupe de France la saison dernière… et puis c’est tout. Maxence Caqueret attend toujours ses premières minutes de jeu en L1.

Le milieu défensif tricolore, qui s’entraîne avec l’équipe professionnelle depuis plus d’un an, espère convaincre rapidement Rudi Garcia de le lancer dans le grand bain. Interrogé par Lyon-Capitale, il a avoué que son objectif principal de la saison en cours était de découvrir la Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Il s’estime prêt à relever le défi et à prouver qu’il a le niveau requis…

« Cette saison, j’aimerais grappiller du temps de jeu avec l’équipe première. Jouer en Ligue 1, c’est mon plus gros objectif de la saison. Je pense être prêt, je suis là pour ça. Ça fait un an et demi que je m’entraîne avec les pros. J’ai toujours été comme ça, assez modeste, je n’ai jamais été du genre à me la raconter. C’est sûrement l’une de mes forces, souligne le droitier. En dehors du terrain, je suis très réservé, très calme, et sur le terrain je deviens plus agressif, dans le bon sens du terme » a confié Maxence Caqueret, que les supporters de l’OL aimeraient découvrir en Ligue 1. Mais pour l’heure, Rudi Garcia lui préfère Lucas Tousart ou encore Thiago Mendes au poste de milieu défensif…