OL ‍: C’est non, Cherki ne matche pas avec Guardiola

Sérieusement convoité par Manchester City, le Lyonnais Rayan Cherki a l’opportunité de travailler sous les ordres de Pep Guardiola. Pourtant, le milieu offensif n’est pas jugé compatible avec la philosophie du coach espagnol.

Après sa première convocation en équipe de France, Rayan Cherki a appris une nouvelle au moins aussi réjouissante. Le journaliste Fabrizio Romano, bien informé sur l’actualité mercato, confirme que Manchester City souhaite recruter le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais. Les Citizens, régulièrement confrontés à de solides blocs bas, y compris en Premier League, apprécient la créativité du Français convoité pour succéder à Kevin De Bruyne.

Mais de l’autre côté de la Manche, la piste ne fait pas l’unanimité. Le journaliste Lyes Bouzidi juge le Gone incompatible avec la méthode Pep Guardiola. « Je pense que Cherki est la plus grosse opportunité sur le marché des transferts, a d’abord avoué le spécialiste sur le plateau de Sky Sports. Pour ce prix (20-30 M€) et pour ce talent, c'est une évidence. C'est l'un des joueurs les plus talentueux au monde. En tant que meneur de jeu, il maîtrise le dernier tiers du terrain, il sait toutes les passes qu'il doit faire, il est ambidextre, c'est un joueur qui peut déverrouiller une défense. »

« Un joueur anti-Pep »

« Mais je regarde Cherki depuis quatre ans, je connais son style de jeu, il ne défend pas, a prévenu le journaliste. C'est un meneur de jeu à l'ancienne. (…) Quand vous perdez le ballon, ce n'est pas le plus grand travailleur. Si vous regardez Kevin De Bruyne, en plus de son efficacité, c'est l'une raisons pour lesquelles il a tant réussi à Manchester City. Pour Cherki, je ne pense pas que Manchester City, sous Pep Guardiola, soit une destination pour lui. Selon moi, c'est un joueur anti-Pep. Je ne le vois pas réussir à Manchester City à moins qu'il change son jeu sur les plans physique et défensif. » Cette saison, le Lyonnais a déjà beaucoup évolué dans ces aspects.