OL : C'est mort pour Hwang, le mercato de Lyon se corse

Dans : OL.

Désespérément à la recherche d’un joueur offensif au mercato, l’Olympique Lyonnais est très intéressé par le profil d’Hee-chan Hwang, l’attaquant du RB Salzbourg.

Capable d’évoluer à la pointe de l’attaque mais également sur les ailes, le sud-Coréen de 23 ans avait tout pour plaire à l’état-major de l’Olympique Lyonnais au mercato. Mais à en croire Gérard Houllier, conseiller de Jean-Michel Aulas dans la capitale des Gaules, il est absolument improbable de voir cette piste se concrétiser pour l’actuel 7e de Ligue 1. Sur l’antenne de Canal Plus, l’ancien entraîneur de Liverpool a néanmoins confirmé le besoin vital pour l’OL de recruter un joueur offensif… ne fermant pas la porte par exemple à Tino Kadewere, du Havre.

« L’équipe était au plus bas de la confiance, il a fallu quelques matchs pour remettre la machine en route. Rudi Garcia a été joueur, il sait comment ça marche. Lyon doit-il recruter ? Selon moi, oui car nous avons perdu Depay et Reine-Adelaïde. Il faut recruter à un poste offensif et peut-être aussi au milieu de terrain. Kadewere ? Je ne peux pas vous donner de noms car il y en a trois ou quatre. Hwang ? Il ne quittera pas Salzbourg, qui a perdu deux attaquants cet hiver avec Minamino qui est parti à Liverpool et Haaland qui a rejoint Dortmund. Donc je ne pense pas qu’ils vont se séparer de Hwang alors qu’ils jouent encore l’Europa League et qu’ils jouent pour le titre » a expliqué Gérard Houllier, pour qui l’Olympique Lyonnais peut donc d’ores et déjà ranger la piste Hee-chan Hwang dans le fond d’un tiroir.