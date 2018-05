OL : Bye bye Fékir au mercato ? La confidence de Genesio

Dans : OL, Mercato.

Pour avoir manqué l’occasion d’assurer sa place en Ligue des Champions la semaine dernière à Strasbourg, l’Olympique Lyonnais se retrouve condamné à jouer un match couperet face à des Niçois qui auront eux aussi besoin d’une victoire pour assurer leur billet européen. Une situation inconfortable qui provoque une grosse mobilisation à Lyon, où malgré l’enjeu, on ne veut pas voir les joueurs être pollués par des éléments extérieurs. Néanmoins, en conférence de presse, Bruno Genesio a confirmé que cette rencontre à domicile pourrait être la dernière sous le maillot pour certains joueurs, et notamment un Nabil Fékir annoncé de plus en plus sur le départ.

« Il faut évacuer tout ce qui est lié aux émotions. D'une part parce que c'est un match important, d'autre part parce que ça peut être leur dernier match au Groupama Stadium. Nabil ou d'autres oui, ce n’est pas le seul, c'est comme ça il y a des transferts. Le groupe a déjà montré qu'il était capable de gérer la pression. A Marseille, ou lorsqu'il a fallu enchainer 8 victoires de suite. Que ce soit de la part du président ou des joueurs, ils m'ont toujours montré leur soutien. Après l'élimination de Moscou, si ça n'avait pas été le cas, on ne serait pas là à jouer la 3ème place. Cela a été notre force, l'une de nos forces en tout cas », a expliqué l’entraineur de l’OL, persuadé que son groupe saura rapidement réagir après la déconvenue à Strasbourg, et ce malgré des changements majeurs annoncés pour cet été, comme le possible départ de son capitaine et meilleur joueur.