OL : But refusé, Aulas est zen mais exige des explications

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas se fait plus discret sur Twitter et c'est plutôt de manière courtoise qu'il souhaite savoir pourquoi le but de Toko Ekambi contre Metz a été refusé.

On a connu le président de l’Olympique Lyonnais beaucoup plus véhément que ces derniers mois, et il y a un an seulement il ne fait nul doute que Jean-Michel Aulas aurait sorti l’artillerie lourde via son compte Twitter au moment d’évoquer le but refusé dimanche soir à Karl Toko Ekambi sur une position de hors-jeu d’Houssem Aouar signalés par la VAR alors que l’arbitre de la rencontre OL-Metz, Stéphanie Frappart, avait validé cette réalisation qui permettait à Lyon de mener au score à 15 minutes de la fin. Mais, réagissant à un message sur ce sujet, le patron du club rhodanien est resté zen en demandant seulement à la Direction nationale de l’arbitrage d’expliquer comment on pouvait en arriver à ce genre de renversement de situation.

« Tout ceci est troublant et mérite sûrement une explication de Pascal Garibian. En tout cas sauf sur cette erreur commise par la VAR dirigée par Mr Letexier, l’arbitre Stephanie Frappart, a été excellente, et je m’interroge pour connaître la raison de cette décision », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui sait pourtant que ce but refusé peut coûter cher à l'Olympique Lyonnais dans une course au podium et même au titre qui semble acharnée comme rarement cette saison.