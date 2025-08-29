OL ‍: Buonanotte ne viendra pas à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Contacté par les dirigeants de l'OL et intéressé par le projet lyonnais, Facundo Buonanotte ne viendra pas en Ligue 1. L'international argentin est attendu à Leeds dans les prochaines heures.

Depuis les révélations de L'Equipe sur l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Facundo Buonanotte, le milieu argentin de Brighton. Le quotidien sportif avait précisé que si le joueur était disposé à venir en Ligue 1 dans la capitale des Gaules, les Seagulls préféraient tout de même prêter leur joueur à une formation de Premier League afin qu'il se rode au football anglais. Malgré les demandes des dirigeants de l'OL et le souhait de Facundo Buonanotte de venir à Lyon, Graham Smyth, rédacteur en chef du Yorkshire Evening Post annonce ce vendredi que le compatriote de Nicolas Tagliafico va s'engager ce vendredi avec Leeds. Buonanotte était attendu jeudi par son nouveau club, mais un souci logistique a décalé ce transfert sous forme de prêt.

Buonanotte reste en Angleterre

Leeds United close to a deal for Facundo Buonanotte. Initial plan was to travel today but timing/logistics didn't work and the flight was cancelled.



Could fly up tomorrow now to complete a loan move from Brighton.



Fits the 10/RW profile mentioned in today's newsletter. #lufc — Graham Smyth (@GrahamSmyth) August 28, 2025

Brighton n'a en effet pas du tout l'intention de se séparer définitivement du milieu de terrain de 20 ans, et c'est donc un prêt payant qui a été proposé et accepté par Leeds. Pour l'Olympique Lyonnais, il va donc falloir se pencher vers d'autres profils, Matthieu Louis-Jean ayant encore 72 heures pour tenter de trouver la perle rare sans tomber dans le panic buy. Nul doute que le directeur du recrutement de l'OL doit avoir d'autres joueurs en tête, même s'il va falloir rapidement accélérer, les opportunités devenant rares. D'autant que l'Olympique Lyonnais ne peut plus proposer des salaires énormes compte tenu de la décision de la DNCG de mettre sous contrôle les salaires à l'OL.