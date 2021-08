OL : Bruno Guimaraes veut marquer l'histoire avant de partir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très performant lors des Jeux Olympiques de Tokyo et médaillé d'or avec le Brésil cet été, Bruno Guimaraes a suscité l’intérêt de plusieurs gros clubs lors de ce mercato estival.

Arsenal s’est notamment manifesté pour recruter le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais… en vain. Et pour cause, l’OL s’est déjà séparé de Jean Lucas et n’avait aucunement l’intention de laisser filer un second milieu de terrain. C’est bien sous les couleurs de Lyon que Bruno Guimaraes va disputer la saison à venir. Mais dans une interview accordée à Globo Esporte, le taulier du milieu de terrain lyonnais n’a pas caché son envie de découvrir assez rapidement la Premier League. Dans l’idéal, Bruno Guimaraes (23 ans) aimerait gagner un titre avec Lyon et filer à l’anglaise, où ses agents semblent plutôt implantés.

Guimaraes veut gagner un titre à l'OL

« Il y a eu des contacts avec mon agent. Mais rien d'officiel, ils m'ont sollicité... mais, il n'y a pas eu de proposition officielle. Mon objectif, et je l'ai fait comprendre à Juninho, est de gagner un titre ici. Les supporters lyonnais sont à la recherche de titres, ils n'ont rien gagné depuis longtemps. Nous avons la Coupe, la Ligue Europa, la Ligue 1, qui est très difficile en raison du niveau de Paris, mais c'est un championnat, tout peut arriver. Mon objectif est de réussir quelque chose, de me faire un nom à Lyon, mais je n'ai jamais caché mon désir de jouer en Premier League » a lancé Bruno Guimaraes, bien conscient qu’il doit se faire un nom à Lyon et si possible gagner un titre avec les Gones avant de partir. Taulier de Peter Bosz au milieu de terrain, il aura un rôle majeur à jouer cette saison à l’instar de Lucas Paqueta afin de faire briller l’OL en Ligue 1 mais également en Ligue Europa, où Jean-Michel Aulas nourrit de grandes ambitions.