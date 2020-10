OL : Bruno Guimaraes, un scandale incompréhensible ?

Dans : OL.

Pour son match à Strasbourg, Lyon devra se passer de Bruno Guimaraes, suspendu. Rudi Garcia et l'OL sont sidérés par cette sanction injustifiable selon eux.

L'Olympique Lyonnais tentera de repartir du bon pied dimanche à la Meinau, le club de Jean-Michel Aulas ayant besoin de points pour remonter vers le podium de la Ligue 1. Mais pour ce déplacement en Alsace, l'entraîneur de l'OL devra notamment se passer de Bruno Guimaraes. Le joueur brésilien est en effet suspendu face à Strasbourg, et du côté de l'Olympique Lyonnais la stupéfaction est grande suite à cette décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Car si Bruno Guimaraes est sanctionné c'est suite à une série de trois cartons jaunes en dix matchs, dont l'un est la finale de la Coupe de la Ligue, perdue par Lyon face au PSG en juillet dernier. Une rencontre qui date donc de la saison passée.

« On a fini la saison 2019-20 et Bruno a reçu son carton jaune contre le PSG le 31 juillet. Et Bruno Guimaraes se retrouve suspendu dimanche pour un carton jaune pris la saison dernière. Je ne comprends pas le bon sens de la décision. Je ne trouve pas cela logique », constate Rudi Garcia, qui sait qu'habituellement lorsqu'une saison se termine le compteur des cartons se remet à zéro. Visiblement cela n'a pas été le cas concernant le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et du côté du club rhodanien on a bien du mal à comprendre la logique de cette suspension qui prive l'OL d'un joueur important, surtout dans le contexte du covid, lequel impacte déjà pas mal Lyon.