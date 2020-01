OL : Bruno Guimaraes confirme qu'il signe à Lyon grâce à Juninho !

Dans : OL.

Interrogé en marge du match gagné par le Brésil contre la Bolivie, Bruno Guimaraes a confirmé qu'il signait à l'Olympique Lyonnais et que c'est Juninho qui l'avait convaincu de le faire.

Sauf retournement de situation, Bruno Guimaraes sera bien un joueur de l’OL d’ici la fin du mercato hivernal. Interrogé sur ce sujet après la victoire brésilienne en match de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le milieu de terrain de 23 ans a indiqué qu’effectivement c’était fait à « 95% » avec le club de Jean-Michel Aulas. Et il a même reconnu que Juninho avait fait la différence au moment de choisir son futur club en Europe, car Lyon n'était pas tout en haut de la liste il y a encore quelques semaines.

« J’étais heureux d’avoir un appel de Juninho, de l’entraîneur et du président de Lyon. Tout le monde m’a dit à quel point je serai important au club. L’Atlético Madrid avait ma préférence, mais ils ne sont jamais venus me parler. L’Olympique Lyonnais me voulait plus que toutes les autres équipes, et je suis très heureux d’y aller, a expliqué, dans Globo Esporte, Bruno Guimaraes avant de parler plus spécifiquement des échanges avec le directeur sportif brésilien de l’OL. Il m’a dit qu’il allait faire de moi le meilleur milieu de terrain du monde, et je crois en ses paroles. Il a toujours été super sincère avec moi (…) Il m’a proposé un beau plan de carrière et je suis très content. »