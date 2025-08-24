OL ‍: Brest a brisé son rêve, Lees-Melou est furax

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Brest jusqu’en 2027, Pierre Lees-Melou était tout proche de rejoindre l’OL durant ce mercato. Mais faute d’accord entre les deux clubs, le milieu de terrain de 32 ans a été retenu par le SB29.

A la recherche de renforts au milieu de terrain avant les signatures de Tyler Morton, Pavel Sulc ou encore Adam Karabek, l’Olympique Lyonnais a longtemps insisté sur la piste Pierre Lees-Melou. Apprécié en interne pour son expérience de la Ligue 1 mais aussi pour ses qualités techniques évidentes, l’ancien joueur de l’OGC Nice s’est très vite entendu avec les dirigeants de l’OL. C’est entre les deux clubs que les négociations ont été plus compliquées. Lyon est monté jusqu’à 5,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Pierre Lees-Melou, une ultime offre refusée par Brest.

OL : Lyon promet une dernière folie au mercato https://t.co/r06cEBlBSC — Foot01.com (@Foot01_com) August 24, 2025

Un refus qui a marqué la fin des négociations pour l’état-major rhodanien, pas décidé à monter plus haut pour un joueur de 32 ans. Une vraie déception pour le principal intéressé comme l’écrit le journal L’Equipe dans son édition du jour. « Alors, quand l'OL s'est présenté, que le joueur s'est mis d'accord avec les dirigeants lyonnais et que son club a accepté de discuter, « PLM » a bien cru son heure arriver. Celle de retrouver l'Europe (la C3), avec un ultime très bon contrat à la clé » note le quotidien national dans son édition du jour, confirmant que Pierre Lees-Melou avait très envie de rejoindre l’Olympique Lyonnais cet été.

Lees-Melou voulait absolument signer à l'OL

Le joueur a d’ailleurs longtemps cru que son club allait finir par s’entendre avec les Gones… ce qui n’a jamais été le cas. En privé, Lees-Melou regrette que des joueurs tels que Brassier ou Camara aient eu un bon de sortie à Brest, ce qui n’est pas son cas pour l’instant. Et si le Paris FC a pensé à lui après l’échec de la piste Benjamin André, le club francilien n’a pas approfondi cette piste pour le moment. Pierre Lees-Melou se dirige donc vers une saison de plus à Brest, où il n’est cependant pas le plus malheureux puisqu’il figure tout en haut du classement des salaires. A égalité avec Ludovic Ajorque, il perçoit 100.000 euros mensuels selon L’Equipe. De quoi mettre de côté les rancoeurs même si sportivement, Lees-Melou était plus que chaud pour rejoindre l’OL et qu’il n’a pas encore totalement digéré ce transfert avorté.