OL ‍: Bouchouari s'éloigne, la Turquie hausse le ton

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'intéresse à Benjamin Bouchouari, le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne. Les Verts profitent cependant d'une concurrence qui pourrait faire monter le prix du médaillé de bronze aux JO de Paris avec le Maroc.

Depuis 24 heures, la possibilité de voir Benjamin Bouchouari rejoindre l'effectif lyonnais a pris du volume, même si à ce jour l'OL n'a pas fait la moindre offre au joueur stéphanois, lequel aurait déjà donné son accord pour rejoindre la capitale des Gaules si Lyon et Saint-Etienne s'entendent. Mais ce lundi, Trabzonspor, qui était proche de recruter Bouchouari, aurait décidé de faire une offre revue à la hausse pour détourner le milieu de terrain de 23 ans de l'Olympique Lyonnais. C'est le média sportif d'Istanbul, A Spor, qui révèle le retour de Trabzonspor à la table des négociations avec une proposition qui est actuellement en cours de préparation du côté du club turc.

La Turquie contre-attaque pour Bouchouari

La valeur marchande de Benjamin Bouchouari est estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt, un prix facilement atteignable pour l'OL, mais peut-être pas aisément pour le club qui s'est classé septième du dernier championnat de Turquie. Du côté de Geoffroy-Guichard, les dirigeants stéphanois peuvent se frotter les mains face à cette concurrence qui fait monter le prix du milieu de terrain, d'autant plus que le joueur arrivé de Roda en 2022 sera en fin de contrat dans un an. Autrement, le mieux offrant raflera la signature de Bouchouari et cette possible bataille OL-Trabzonspor est bonne pour l'AS Saint-Etienne.