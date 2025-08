OL ‍: Bouchouari donne son accord

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Benjamin Bouchouari, le milieu de terrain international olympique marocain de l'AS Saint-Etienne, est dans le collimateur de l'Olympique Lyonnais. A l'OL désormais de finaliser le deal.

On l'a appris dimanche, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont un très vif intérêt pour Benjamin Bouchouari, qui à 23 ans est une des valeurs sûres des Verts. Mais la relégation de l'ASSE en Ligue 2 incite évidemment le joueur à réfléchir sur son avenir, et il avait d'ailleurs donné son accord pour un transfert en Turquie. Mais, l'entrée en lice de l'OL dans ce dossier paraît avoir changé la donne, au point qu'à présent, c'est du côté de Lyon que pourrait continuer la carrière de celui qui a joué les JO de Paris en 2024 sous le maillot du Maroc, et a même obtenu une médaille de bronze avec sa sélection. Selon le compte spécialisé Peuple du Rhône, Benjamin Bouchouari a d'ores et déjà donné son accord concernant un possible transfert de l'AS Saint-Etienne à l'Olympique Lyonnais et devenir ainsi le premier joueur des Verts à rejoindre l'OL depuis Bafé Gomis, ce qui ne date pas d'hier.

L'OL et Bouchouari, ça va dans le bon sens

Cependant, le compte @PeupleDuRhone précise que si Benjamin Bouchouari a bel et bien donné le feu vert pour un possible transfert à l'Olympique Lyonnais après des contacts entre son entourage et l'OL, rien n'est fait de manière définitive. « Pas encore de négociations avancées avec le club stéphanois, patience et prudence dans le dossier », précise le média spécialisé. Il est vrai qu'un transfert entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais n'est jamais anodin, d'autant que du côté de la capitale des Gaules, on ne peut pas faire des folies pour le milieu de terrain, qui est toutefois entré dans sa dernière année de contrat. Un gros avantage pour les dirigeants rhodaniens au moment de négocier avec leurs homologues stéphanois au sujet d'un joueur dont la valeur est estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt.