OL : Boubacar Fofana signe à Ajaccio, mais tout est sous contrôle

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Il est très rare en France de voir des joueurs qui évoluent en National 2, le quatrième échelon, faire directement le grand saut jusqu’en Ligue 1, surtout en cours de saison.

Cela aurait pu être le cas de Boubacar Fofana, joueur de Saint-Priest et qui a tapé dans l’œil du voisin de l’Olympique Lyonnais. Mais en raison d’un point de règlement concernant le passage des joueurs fédéraux à professionnels, la signature directe du jeune attaquant à l’OL aurait empêché son prêt pour la suite de la saison. En conséquence, le GFCO Ajaccio a annoncé l’arrivée du jeune attaquant pour les six prochains mois, et ce sont sous contrat amateur.

Résultat, Fofana pourra expérimenter la Ligue 2, comme un moyen intermédiaire de se préparer à son arrivée à Lyon dans le niveau supérieur. Car ce passage en amateur va lui permettre de s’engager officiellement à l’OL en cette fin de semaine, et de signer ainsi un contrat de quatre ans valable à partir du mois de juillet prochain. Un petit tour de passe-passe qui convient à tout le monde, puisque Saint-Priest touchera ainsi une petite indemnité, le GFC Ajaccio aura un renfort offensif, et l’OL pourra suivre comment sa future recrue se débrouille en Ligue 2.