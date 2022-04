OL : Bosz veut une leçon du maître Sampaoli

Dans : OL.

Avant le match de Ligue 1 entre les deux Olympiques dimanche soir, Peter Bosz a reconnu son admiration pour son homologue Jorge Sampaoli. L’entraîneur lyonnais apprécie les idées du Marseillais avec qui il aurait aimé s’entretenir.

Parfois critiqué pendant la saison, Jorge Sampaoli reste considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. L’Argentin a su mettre en place un jeu séduisant et unique à l’Olympique de Marseille. A tel point que son homologue Peter Bosz a fait part de son admiration. Le coach de l’Olympique Lyonnais a en effet souligné les compétences du Marseillais qui a notamment surpris les observateurs français avec l’utilisation particulière de son gardien et de son latéral droit.

« J'aime beaucoup ses équipes, a confié Peter Bosz aux médias. Je me rappelle surtout l'époque où il était le sélectionneur du Chili, il jouait avec beaucoup d'agressivité, un pressing devant, avec deux défenseurs centraux qui étaient très petits. Mais quelle énergie et quel pressing il a fait là-bas ! Et avec de bons joueurs aussi. J'ai eu la chance de connaître un de ses joueurs, Charles Aranguiz. J'ai travaillé presque trois ans avec lui (au Bayer Leverkusen) et il me parlait aussi de Sampaoli. »

Le regret de Bosz

« C'est un entraîneur très intéressant qui a plusieurs options tactiques, parfois très intéressantes, a encensé le coach des Gones. C'est intéressant ce qu'il fait avec son gardien et son latéral droit qui devient milieu défensif avec le ballon. Il y a plein de choses comme ça qui sont selon moi intéressantes. Je ne peux malheureusement pas parler avec lui, il ne parle pas français ou anglais et moi je ne parle pas espagnol. Mais c'est un bon entraîneur, il faut le dire. » Avant la cérémonie des Trophées UNFP le 15 mai, Jorge Sampaoli a visiblement gagné un vote pour le titre du meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1.