OL : Bosz préférait le PSG de Pochettino

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après deux défaites consécutives en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais va tenter de se relancer contre le Paris Saint-Germain dimanche soir. Un rendez-vous compliqué pour l’équipe entraînée par Peter Bosz, qui regrette le changement de coach au club francilien.

Peu importe le résultat de la rencontre, Peter Bosz ne perdra pas son poste après la venue du Paris Saint-Germain. Vincent Ponsot a rassuré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sur ce point. En revanche, le directeur du football a mis la pression en évoquant des temps de passage à respecter dans la saison. Après les défaites à Lorient (3-1) et Monaco (2-1), on se doute que le Néerlandais a tout intérêt à stopper l’hémorragie. Pour y parvenir, Peter Bosz aurait préféré défier le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino.

🗣 - "La meilleure recrue du Paris Saint-Germain, c’est donc Christophe Galtier ?"



Retrouvez l’interview exclusive de l’entraîneur lyonnais Peter Bosz, dimanche soir dans le #DSF. #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 #OLPSG pic.twitter.com/uzL8RdZd6E — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 16, 2022

« Mon avis sur le Paris Saint-Germain de cette saison ? Il est différent, malheureusement, a regretté le technicien. Dans le mauvais sens pour nous (rires), mais dans le bon sens pour le football français et le Paris Saint-Germain. Tout le monde sait qu'ils ont de bons joueurs, mais avoir de bons joueurs ne veut pas dire avoir une bonne équipe. Et cette saison, Christophe Galtier a réussi à mettre les joueurs dans un système, et maintenant ils travaillent ensemble. Et quand tu as de bons joueurs qui travaillent ensemble, là c'est dur à battre. »

Le PSG métamorphosé, Bosz n'y croyait pas

« Christophe Galtier, la meilleure recrue du Paris Saint-Germain ? Je trouve que Mauricio Pochettino, que je connais pour son travail à Southampton et chez les Spurs, est aussi un très bon entraîneur. Mais il n'a pas réussi à faire travailler ses joueurs ensemble, a constaté Peter Bosz. Moi j'ai même pensé : "Est-ce que c'est possible de faire jouer ces joueurs ensemble ?" Et Christophe Galtier montre que oui, c'est possible. » Si les Parisiens conservent le niveau aperçu en début de saison, l’Olympique Lyonnais risque de passer une mauvaise soirée.