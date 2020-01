OL : Bordeaux est une équipe de « guignols », OL-TV dérape encore

Dans : OL.

Samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais s’est logiquement imposé face à une timide équipe des Girondins de Bordeaux (2-1). Mais en fin de match, les partenaires d’Anthony Lopes sont passés proche de la catastrophe…

Et pour cause, Laurent Koscielny pensait bien avoir égalisé dans les cinq dernières minutes de jeu. Mais le but de l’international français a été refusé par la VAR pour une très légère position de hors-jeu. Durant un instant, l’Olympique Lyonnais a tout de même cru vivre un véritable cauchemar, à l’image des commentateurs de la chaîne officielle du club, visiblement dépités. Car dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut clairement entendre les commentateurs de l’OL s'en prendre aux joueurs bordelais.

« C’est juste incroyable de prendre deux buts contre ces guignols qui ne savent pas faire deux passes. Il y a de quoi être énervé… Si je suis le coach là, je suis fou » peut-on notamment entendre. Des propos qui ne manqueront pas de faire polémique alors que la chaîne officielle de l’OL avait déjà été très critiquée pour une polémique du même genre lors du match au Vélodrome face à Marseille il y a quelques mois. « Il n’y a pas un ramasseur de balles qui donnent le ballon, c’est quoi ce sketch ? Oh, regarde moi ça… cet enfoiré là bas ! (…) on va aller lui tirer l’oreille à ce ramasseur de balle là-bas » avaient lâché les commentateurs de l’OL en novembre dernier. Doucement mais surement, la chaine TV officielle des Gones est en train de se bâtir une sale réputation...