OL : Bonne nouvelle, Lacazette n’est pas près de prolonger

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette devra patienter jusqu’à la fin de la saison pour savoir si ses dirigeants lui proposeront une prolongation. En attendant, tous les espoirs sont permis pour l’Olympique Lyonnais, qui rêve de récupérer son ancien attaquant.

La situation d’Alexandre Lacazette a bien changé ces derniers mois. Simple remplaçant en début de saison, l’attaquant d’Arsenal semblait se diriger vers un départ inévitable à la fin de son contrat en juin prochain. Mais le Français a pris une autre dimension chez les Gunners. Ses performances lui ont rouvert les portes du onze de départ, et lui ont même offert le brassard de capitaine. C’est dire à quel point le manager Mikel Arteta compte sur son avant-centre.

🇫🇷 Alexandre Lacazette est impliqué sur 10 buts lors de ses 10 derniers matchs disputés en Premier League (3 buts, 7 passes décisives). pic.twitter.com/lqO5a3QNhR — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) March 6, 2022

Et pourtant, le coach londonien prend le risque d’attendre la fin de l’exercice pour décider d’une éventuelle prolongation pour Alexandre Lacazette. « On s'est dit qu'à la fin de la saison, quand on saura où l'on en est, on prendra une décision ensemble, a indiqué l’Espagnol en conférence de presse. Je veux que personne ne pense à autre chose. On est d'accord sur le fait que la décision devra être prise cet été et c'est ce que l'on va faire. Si ce timing lui convient ? C'est à lui qu'il faudrait demander. On doit évidemment prendre des décisions et on a décidé de finaliser cela à la fin de la saison. »

Lacazette et Arsenal, patience avant une décision

Autrement dit, Arsenal attend de savoir s’il disputera la Ligue des Champions pour dessiner ses plans au mercato. En attendant, Alexandre Lacazette reste libre de discuter avec d’autres formations, à commencer par son ancien club de l’Olympique Lyonnais qui rêve de le récupérer. « Nous ferons tous les efforts possibles, avait promis le président Jean-Michel Aulas en février dernier. Cela fait partie des idées directrices amenées par Bruno Cheyrou (directeur du recrutement). Dans notre contexte, c’est plus abordable que Karim Benzema. Il faut essayer de voir si on peut le faire en tant que joueur libre, mais on ne sera pas seul. » Pour le moment, la voie est libre.