OL ‍: Bompastor et Abily révèlent leur amour née à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais sur le banc de Chelsea, Sonia Bompastor révèle dans son autobiographie qu'elle vit en couple depuis plus de dix ans avec son ancienne coéquipière et désormais adjointe, Camile Abily. Les deux femmes ont quatre enfants, nés à Lyon.

C'est ce mercredi que paraît Une vie de foot, l'autobiographie de Sonia Bompastor, ancienne star de l'OL et à présent entraîneuse de Chelsea. Dans cet ouvrage, la technicienne de 44 ans revient sur sa carrière, et aborde ouvertement un sujet dont elle n'avait jamais parlé publiquement auparavant, à savoir qu'elle vivait en couple avec sa coéquipière à l'Olympique Lyonnais et en équipe de France, Camile Abily. Reconnaissant qu'en 2025, il était un peu plus facile de faire son coming out, Sonia Bompastor estime que parler de ce sujet est normal, et notamment parce que les deux femmes ont quatre enfants, âgés de 3 à 9 ans. S'exprimant longuement sur ce sujet dans Le Parisien, l'ancienne milieu défensif de Lyon et de l'équipe de France admet qu'elle a toujours préféré garder cela dans l'ombre, parler de sa vie privée n'étant pas simple même si de nombreuses personnes le savaient.

Camile Abily et Sonia Bompastor, 13 ans de bonheur commun

« Le livre, c’était avant tout pour laisser une trace à mes enfants, qu’ils sachent qui je suis, mon parcours, ma construction. Forcément, ça passait aussi par ma vie privée et ma relation avec Camille. On a toujours été très discrètes, et ce n’était pas quelque chose que je voulais mettre en avant. Mais écrire un livre sans en parler aurait été impossible, c’est une partie trop importante de ma vie. À partir du moment où je me lançais, il fallait aller au bout, même si, encore aujourd’hui, ce n’est pas un sujet sur lequel je suis totalement à l’aise », explique Sonia Bompastor, qui explique par ailleurs que depuis treize ans les deux femmes gardaient ce secret et que forcément cela devenait très pesant, même si le bonheur était total. Sonia Bompastor espère désormais que Camile Abily, qui est son adjointe à Chelsea, ne décidera trop vite voler professionnellement de ses propres ailes, même si cela pourra se faire un jour.