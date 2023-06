OL ‍: Boateng, un départ honteux de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Titulaire pour son dernier match avec l'Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng a rendu une copie désastreuse face à Nice, à l'image de ce qu'il aura fait à l'OL durant deux saisons indignes de son rang.

Arrivé libre à Lyon le 1er septembre 2021 avec un palmarès long comme le bras, Jérôme Boateng n’a pas ajouté un trophée dans son armoire. Mais au moment de quitter l’OL, puisque son contrat s’achève, le défenseur allemand de 34 ans sait qu’il ne laissera aucun regret aux supporters lyonnais tant il n’a pas été au niveau durant ces deux saisons en Ligue 1. Et si Laurent Blanc lui a fait confiance lors des deux derniers matchs de la saison, pour, on ne sait quelle raison, Jérôme Boateng a démontré contre Nice qu'il ne la méritait pas. Outre l’ouverture du score pour le Gym sur un contre son camp grotesque, le Champion du Monde 2014 a été mauvais pendant tout le match. Et ses notes témoignent de ce désastre sportif pour le défenseur allemand, lequel a été remplacé à la pause par Thiago Mendes.

Boateng et l'OL c'est enfin fini

Dans L’Equipe, Jérôme Boateng obtient l’humiliante note de 1 sur 10. « Un jubilé comme un résumé de son passage à l’OL. Un but contre son camp et une élimination de Sofiane Diop sur le troisième but de Nice ont symbolisé une soirée cataclysmique. En difficulté sur chaque course », résume le quotidien sportif. Et dans Le Progrès, le joueur allemand hérite également d’un 1 sur 10, preuve que tout le monde est d’accord pour qualifier l’œuvre de Boateng à l’Allianz Riviera. « Un CSC pour bien débuter, avec aucune prise d’information avant de passer en retrait dans le but vide. Une minute après sa seule bonne intervention, sur un centre de Bard (27e), il se fait déposer par Diop, planté dans sa surface. Comment dit-on naufrage en allemand ? », se moque Arnaud Clément dans le quotidien régional. Jérôme Boateng peut donc partir, il ne laissera aucun regret dans la capitale des Gaules.