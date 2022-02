OL : Bosz écarte Boateng et met la toile en feu !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La prestation ratée de l'OL sur la pelouse de Monaco samedi dernier a fait une victime et pas n'importe laquelle. En difficulté sur le Rocher, Jérôme Boateng ne figure pas dans le groupe pour la réception de Nice ce samedi. Une décision qui a enflammé Twitter.

Décidément à l'OL, il ne fait pas bon être une recrue renommée ces derniers temps. Après Xherdan Shaqiri transféré récemment du côté de Chicago, Jérôme Boateng va lui aussi payer pour les mauvais résultats lyonnais. L'ancien défenseur du Bayern Munich avait été en difficulté samedi dernier sur la pelouse de Louis-II lors du revers 2-0 de l'OL face à l'AS Monaco. Souvent pris de vitesse, il n'a pas offert le visage rassurant qui était attendu de lui lors de sa signature cet été. La sanction ne s'est pas fait attendre puisqu'il ne fait pas partie du groupe lyonnais pour la réception de Nice samedi soir.

Le groupe lyonnais pour la réception de Nice, ce samedi à 21h ! 🦁🔴🔵#OLOGCN #AliExpress pic.twitter.com/7WJhAgY4OI — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2022

Boateng absent, la toile incrédule et furieuse

Cette absence n'a pas été justifiée par le club, à l'image d'un Cherki blessé ou de Denayer en phase de reprise par exemple. Il faut donc en conclure que Boateng a été écarté par son entraîneur. Un choix fort de Peter Bosz qui avait convaincu le champion du monde allemand de venir dans le Rhône en août dernier. Mais, après plusieurs prestations décevantes voire inquiétantes comme à Monaco, l'Allemand a été sacrifié à titre d'exemple pour une équipe encore en plein doute et un entraîneur toujours plus menacé.

Bosz va sûrement mettre Paquetá en défense centrale

Il paraît que ses choix sont les bons et que les piètres prestations et résultats honteux de l’OL n’ont rien à voir avec ses compos de 💩

Il vire Boateng mais titularise peut-être Mendes qui est une insulte au football

ASSEZ — harry Gone (@duff1686) February 11, 2022

Dubois préféré à Boateng en défense centrale.

Il y en a encore qui pensent que Dubois n'a pas un protecteur au club? https://t.co/NJ2CMxZrJG — ⚽uɐᴉʇsᴉɹɥꓛ⚽ (@KiCe1973) February 11, 2022

Les réactions des supporters lyonnais n'ont pas tardé sur Twitter. Pour eux, malgré les difficultés rencontrées par Jérôme Boateng, c'est surtout l'incompréhension et la colère qui règnent devant cette décision. « Bosz va sûrement mettre Paquetá en défense centrale. Il paraît que ses choix sont les bons et que les piètres prestations et résultats honteux de l’OL n’ont rien à voir avec ses compos de m****. Il vire Boateng mais titularise peut-être Mendes qui est une insulte au football », ou encore, « Dubois préféré à Boateng en défense centrale. Il y en a encore qui pensent que Dubois n'a pas un protecteur au club ? », en référence au recadrage de Boateng à l'encontre du capitaine lyonnais à Rennes. Peter Bosz voulait envoyer un message, les supporters de l'OL l'ont très mal pris et rejettent toujours plus les choix du Néerlandais.