OL : Blanc victime des boulets, Henry interpelle Aulas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'a pu faire mieux que match nul (0-0) face à Lorient ce dimanche en Ligue 1. La prestation rhodanienne et les choix de Laurent Blanc sont critiqués.

A Lyon, l'espoir de terminer en coupe d'Europe la saison prochaine prend de plus en plus de plomb dans l'aile. Car à l'heure actuelle, seule la Coupe de France semble encore être la dernière chance de voir l'OL européen. En Ligue 1, le compte n'y est pas. Dixièmes du championnat, les hommes de Laurent Blanc peinent à se montrer réguliers. Ce dimanche, l'OL n'a d'ailleurs pas su faire la différence face au FC Lorient. Certains choix de Laurent Blanc sont critiqués, comme son projet tactique ou son traitement des jeunes joueurs formés au club. Pour Thierry Henry, l'ancien coach du PSG essaye pourtant de révolutionner l'OL mais aurait besoin de pas mal de temps avant de faire partir les éléments gênants...

Henry comprend Blanc mais...

🎙️ Thierry Henry : "Il faut aussi laisser partir les mecs qui ne sont pas vraiment impliqués."



L'ancien coéquipier de Laurent Blanc compare les projets de l'OL et d'Arsenal et demande du temps pour le coach et les jeunes lyonnais. #OLFCL I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/aXlKaeJieg — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 5, 2023

Sur l'antenne de Prime Video, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Quand tu es coach, trouver cette osmose... il faut aussi laisser partir les mecs qui ne sont pas vraiment impliqués sur le projet Lyon. Parfois, ça prend du temps. Je vais citer l'exemple Arteta qui a dû se séparer de certains joueurs avec beaucoup d'expérience pour ramener des jeunes joueurs qui le suivent et qui sont là pour le projet Arsenal. C'est ce que Blanc essaye de faire mais ça prend du temps. Le problème est qu'il n'y a pas de temps... », a notamment indiqué Thierry Henry, qui sait que l'OL aurait besoin de pas mal de temps avant de repartir vers l'avant de manière durable et avec un groupe de joueurs totalement dans le projet. Reste à savoir si les Gones perdront patience ou non en fonction du classement en fin de saison et de la fin de la campagne en Coupe de France.