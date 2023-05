OL : Blanc met Textor au défi de faire mieux qu'Aulas

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Suite au départ de Jean-Michel Aulas, président historique de l'OL, le club rhodanien entre dans une nouvelle ère avec à sa tête, John Textor qui compte bien redorer le blason lyonnais. Laurent Blanc est confiant pour la suite des opérations.

Alors qu'il ne reste plus que trois journées avant la fin du championnat, l'OL est septième de la Ligue 1, à quatre points du LOSC et de la dernière place européenne. Après une saison précédente sans coupe d'Europe, les Gones ne veulent pas revivre la même déception. Si cette fin de saison risque d'être bouleversante, l'OL est déjà concentré sur le prochain exercice avec l'objectif de reconstruire l'équipe et de redevenir compétitif, d'abord sur la scène nationale, puis en Europe comme au début des années 2 000 où Lyon était redouté. Avant le choc contre l'AS Monaco vendredi 19 mai, Laurent Blanc s'est exprimé sur la nouvelle ère qui commence pour l'Olympique Lyonnais.

Laurent Blanc voit un avenir radieux pour l'OL

« J’ai des ambitions pour le club, mais il faudra voir si elles sont compatibles avec nos ressources. Une ère se termine avec des succès, des choses magnifiques. Une autre va commencer en juin prochain, il faut essayer de la rendre aussi belle, voire plus belle, pourquoi pas ? Il faudra fixer des caps, et savoir avec quels moyens on va lutter avec d’autres clubs » a déclaré l'ancien entraîneur du PSG qui espère faire partie de cette nouvelle ère à l'OL. Une ère plus belle que celle d'Aulas, cela voudrait inévitablement dire une succession de titres, et des performances européennes de premier plan. Le technicien français qui croit fermement en le projet lyonnais, a également évoqué ses relations naissantes avec John Textor. « J’ai vu Monsieur Textor la 1re fois pendant le mercato d’hiver, quand on recherchait la sentinelle et la 2e fois quand on a dîné ensemble récemment. On doit passer du temps ensemble, échanger. Le domaine du recrutement est super important » a ajouté le coach de l'OL, visiblement convaincu par le milliardaire américain.