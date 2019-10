OL : Blanc-Gasset c'est chaud bouillant pour Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Il faudra probablement attendre encore quelques jours pour connaître le nom du successeur de Sylvinho, limogé lundi dernier par l'Olympique Lyonnais, mais tout indique que ce sera le duo composé de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset qui dirigera l'OL pour la suite de la saison.

Ce samedi, l'ancien entraîneur du PSG et son adjoint, qui était jusqu'en mai dernier le coach de l'ASSE, semblent en effet proches de reprendre du service du côté de la capitale des Gaules. Pour Jean-Michel Aulas, les choses se décantent un peu et le président de l’Olympique Lyonnais devrait pouvoir dévoiler le nom de l’heureux élu relativement rapidement, et bien avant le prochain match de l’OL, samedi prochain, contre Dijon au Groupama Stadium. Ce samedi l’Equipe affirme en effet que le point d’achoppement entre le club rhodanien et le grand favori, Laurent Blanc, à savoir la composition du staff de ce dernier, est en passe d’être réglé.

Car si l’ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG souhaitait venir à Lyon avec deux adjoints et d’une ou deux personnes en plus dans son staff, le président de Lyon veut lui que Laurent Blanc ait un entourage moins nombreux, mais dans lequel figure impérativement Jean-Louis Gasset. Entamées jeudi à Paris, les négociations entre le duo Juninho-Aulas et Laurent Blanc et ses représentants auraient avancé dans le bon sens ces dernières heures, notamment parce que Jean-Louis Gasset est prêt à revenir aux affaires, même si rien n’est acté officiellement. Au cas où la piste Laurent Blanc échouait, l’Olympique Lyonnais aurait toujours des contacts avec Rudi Garcia et Jocelyn Gourvennec.