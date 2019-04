OL : Blanc fonce vers Lyon, il va passer son entretien d'embauche !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Ce dimanche matin, Téléfoot lâchait une grosse information sur l’avenir de l’Olympique Lyonnais et de Bruno Genesio puisque l’émission dominicale de TF1 affirmait que Laurent Blanc était la grande priorité de Jean-Michel Aulas pour la saison prochaine. Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a trois ans, le champion du monde 1998 n’est visiblement pas insensible à cet intérêt du club rhodanien. En effet, Euro-United affirme qu’un rendez-vous est imminent entre Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas pour discuter d’une éventuelle collaboration.

Mais attention, le « Président » comme il s’est fait surnommer durant sa carrière est également en contacts avec Chelsea, où l’avenir de Maurizio Sarri est incertain. « Laurent Blanc a des contacts avec Chelsea et va prochainement rencontrer Jean-Michel Aulas pour le poste d’entraîneur de l’OL. Le cévenol aimerait être accompagné de Franck Passi à la tête de son prochain club » explique le média, toujours très bien informé et qui confirme que la piste lyonnaise est très chaude pour Laurent Blanc. Reste à voir si un accord pourra être trouvé entre l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui jouissait d’un salaire très important dans la capitale, et l’actuel troisième de Ligue 1…