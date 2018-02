OL : Benzema s'invite dans le derby OL-ASSE !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Même s'il quitté l'Olympique Lyonnais en 2009 afin de rejoindre le Real Madrid, Karim Benzema n'a pas tourné le dos à son club formateur, venant même parfois passer quelques jours dans la capitale des Gaules quand son emploi du temps le permet. Alors, forcément lorsque Tribune OL l'interroge sur le derby de dimanche entre Lyon et l'AS Saint-Etienne, Karim Benzema a des choses à dire, et surtout des bons souvenirs à rappeler aux supporters de l'Olympique Lyonnais.

Car Karim Benzema a surtout connu les grandes années lyonnaises de ce derby OL-ASSE. « Depuis que j’ai quitté l’OL pour Madrid il y a maintenant 9 ans, j’ai toujours suivi l’actualité de mon club de formation. J’essaie de rester aux nouvelles. Si je le peux, je suivrais certainement le derby de dimanche devant ma télévision. Je suis derrière eux. Allez l’OL ! Les derbies sont évidemment de très bons souvenirs car ce n’est pas un match comme les autres pour nous. Surtout, je ne peux avoir que des très bons souvenirs de ces matchs-là car je n’en ai jamais perdus un seul dans ma carrière, que ce soit dans les équipes de jeunes ou avec l’équipe professionnelle, sur tous ceux que j’ai disputés. Et j’en ai disputés pas mal !, explique Karim Benzema, qui espère que le match de dimanche ressemblera à celui de la rencontre aller. J’ai vécu le derby du match aller comme tous les autres matches face à Saint-Etienne. C’était un grand match de la part des Lyonnais avec une victoire incroyable. La célébration de Nabil Fekir sur le 5ème but à Geoffroy-Guichard est normale. On en voit des similaires sur pas mal de terrains. »