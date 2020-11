OL : Benzema rend encore un gros coup de main à Lyon

Dans : OL.

Même s'il a quitté l'Olympique Lyonnais en 2009, Karim Benzema motive encore certains joueurs à rejoindre l'OL. C'est le cas de Tino Kadewere.

Meilleur buteur de Ligue 2 sous le maillot du Havre, Tino Kadewere avait tapé dans l’œil de plusieurs clubs, mais c’est à l’Olympique Lyonnais que l’attaquant de 24 ans a signé en janvier 2020, rejoignant l’OL cet été. Désormais bien intégré dans l’effectif de Rudi Garcia, le buteur de Lyon et du Zimbabwe reste sur deux gros matchs, avec trois buts décisifs contre l’AS Saint-Etienne et dimanche dernier contre le SCO Angers. Revenant sur son choix de signer à Lyon, Tino Kadewere avoue que la présence à l'OL de Karim Benzema dans le passé avait pesé dans son choix.

« J’ai vu jouer Karim Benzema ici. Selon moi, il est le meilleur attaquant du monde. Il sait tout faire sur un terrain. Il marque, il fait des passes, il travaille pour l’équipe. Il est complet. Cela m’a donné envie de venir. Ce n’était pas facile au début car j’arrivais du Havre. Tout était plus grand. J’étais content car tout le monde m’a aidé pour m’intégrer. Personne ne m’a mis de côté. Je suis arrivé dans une famille, a confié l’ancien ahvrais, qui avoue également que Memphis Depay joue un rôle énorme dans son excellente intégration à l’Olympique Lyonnais. Memphis est à côté de moi dans le vestiaire. On parle tout le temps ensemble. C’est un bon mec. Il est capitaine. Il est gentil avec tout le monde. Quand j’ai perdu mon frère, il a été tout le temps avec moi au téléphone. Il demande des nouvelles de mes proches. On est comme une famille dans cette équipe. » Karim Benzema et Memphis Depay, on a vu de pires références pour un attaquant lyonnais.