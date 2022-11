OL : Benzema dribble Adidas pour la fresque de Bron

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Attendu au Groupama Stadium ce vendredi soir, afin de présenter son Ballon d’Or aux supporters de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a fait une petite escale à Bron. Malgré l’annonce de son sponsor Adidas, l’attaquant du Real Madrid a tenu à admirer la fresque en son honneur.

Karim Benzema sera bien là. Comme annoncé en début de semaine, l’attaquant du Real Madrid assistera au match entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice ce vendredi soir, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Ce sera l’occasion pour le Français de présenter son Ballon d’Or au public du Groupama Stadium à la mi-temps de la rencontre. Autant dire que l’ancien Gone recevra une énorme ovation de la part des supporters qui l’avaient déjà félicité à travers une banderole.

Benzema à Bron avant le Groupama Stadium

Certains d’entre eux l’ont peut-être déjà croisé dans la journée puisque le Merengue a débarqué dans la région un peu plus tôt. Karim Benzema a en effet annoncé son passage à Bron, et plus précisément dans son quartier de Terraillon où une fresque a été réalisée en son honneur. Depuis plusieurs semaines, les artistes de Art’Up se sont démenés sur un bâtiment de onze étages. Résultat, on y voit depuis jeudi soir une fresque avec KB9 sous les maillots qui l’ont accompagné jusqu’au sommet. Le tout avec l’inscription : « Grandir ici, devenir une légende ».

Forcément touché, Karim Benzema n’était pas censé s’y rendre. « D’un point de vue sécurité, le lieu n’est pas adapté », expliquait son sponsor Adidas au Progrès, après avoir financé la fresque. Mais il faut croire que le gamin de Bron a insisté pour trouver un toit et admirer l’œuvre ce vendredi. Sans doute un grand moment d’émotion pour Karim Benzema, en attendant l’hommage que lui réservent l’Olympique Lyonnais et ses supporters dans la soirée.