OL : Benlamri ne restera pas à Lyon pour cirer le banc

Recruté pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire par l'Olympique Lyonnais, Djamel Benlamri fixe les règles du jeu avec son nouveau club.

En quête d’un renfort défensif, l’Olympique Lyonnais a décidé de recruter Djamel Benlamri, l’international algérien de 30 ans qui pour la première fois de sa carrière jouera en Europe. En concurrence avec Marcelo et Jason Denayer, Djamel Benlamri va devoir se faire sa place, mais ce samedi, se confiant dans Le Progrès, le joueur des Fennecs et de l’OL affiche la couleur. Alors qu’il n’a signé que pour une seule saison, avec une option pour une année de plus, l’expérimenté défenseur central estime que Jean-Michel Aulas et Juninho en auront pour leur argent, et que si en fin de championnat ils estiment que cela n’a pas été le cas, alors il sera logique pour lui de ne pas se voir offrir une saison supplémentaire à Lyon.

Djamel Benlamri est clair et net, c’est sur le terrain qu’il veut prouver à l’Olympique Lyonnais qu’il a été une bonne pioche. « Je pense que si je joue, alors oui, j’aurai fait le nécessaire pour lever l’option, mais si dans trente matches, je n’en ai joué qu’un, deux, trois… Alors je ne mériterai pas de rester ici, c’est que je n’aurai pas le niveau, c’est simple. Lyon, ce n’est pas un petit club. Si je suis sûr d’avoir le niveau ? Je ne peux pas dire que j’en suis sûr. Je travaille et j’attends ma chance. Il n’y a pas de cadeau à attendre, et c’est compliqué, car il n’y a qu’un match par semaine », explique, dans le quotidien régional, le défenseur international algérien, qui veut laisser sa trace dans l’histoire de l’OL.