OL : Benlamri au Qatar pour 4ME, une réponse brutale

Dans : OL.

Faute de temps de jeu, Djamel Benlamri était annoncé sur le départ du côté de l'Olympique Lyonnais. L'agent de l'Algérien a décidé d'entrer dans la danse juste avant le mercato.

Avec 47 minutes de temps de jeu depuis qu’il a rejoint l’Olympique Lyonnais (38 minutes contre le LOSC et 9 minutes contre Nice), Djamel Benlamri pourrait avoir quelques regrets d’avoir choisi de signer pour un an avec l’OL. Et il a d’ailleurs reconnu lors d’un live sur les réseaux sociaux qu’il était frustré de ne pas pouvoir montrer plus sous le maillot du leader de la Ligue 1. Forcément tout cela a déclenché des rumeurs qui ont enflé ces derniers jours sur un départ dès le mercato d’hiver, qui débute le 2 janvier en France, pour le club saoudien d’Al Ahli, ce club ayant à priori proposé 4ME à Jean-Michel Aulas pour le transfert du défenseur des Fennecs et de Lyon. C’est dans le climat incertain que l’agent de Djamel Benlamri a décidé d’intervenir.

Benlamri continue à l'Olympique Lyonnais

Répondant à Olympique-et-Lyonnais sur l’éventuel départ de Djamel Benlamri lors de ce mercato d’hiver pour l’Arabie Saoudite, le représentant du défenseur algérien a été clair. Pour l’agent de Benlamri, tout cela est faux et il n’existe strictement aucun contact avec Al Ahli et cette offre de 4ME est une pure invention. Quelques mois seulement après sa signature à l'OL, Djamel Benlamri a bien l'intention de continuer sa route au sein de l'effectif de Rudi Garcia, en essayant si possible d'avoir plus de temps de jeu afin de démontrer ses qualités. Au pire, il sera libre en juin prochain et pourra tenter un autre challenge en Ligue 1 ou ailleurs si Juninho ne lui propose pas de prolonger.