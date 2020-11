OL : Benlamri, après l'Algérie Lyon va adorer

Dans : OL.

Ancien entraîneur de l’USM Alger, Rolland Courbis connaît bien Djamel Benlamri, et n’a évidemment pas été surpris par son entrée remarquée face à Lille.

Appelé par Rudi Garcia pour entrer en jeu dès la 50e minute à la suite du carton rouge reçu par Marcelo, le champion d’Afrique 2019 ne s’est pas démonté. Véritable guerrier dans l’âme au caractère bien trempé, le nouveau défenseur de l’Olympique Lyonnais a fait apprécier sa force physique et son état d’esprit de combattant sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. Sur l’antenne de RMC, Rolland Courbis en a dit davantage sur le défenseur des Gones. Il promet notamment une chose aux supporters lyonnais : ils ne seront pas déçus par la hargne sans faille de leur nouveau défenseur, un véritable roc comme il y en a peu de nos jours.

« J’ai eu le plaisir de connaître Benlamri en Algérie. C’est un garçon adorable, un guerrier. Je ne suis pas surpris de sa rentrée contre Lille. En plus, ce n’est pas facile pour un joueur sans rythme de rentrer dans un tel match. C’est une trouvaille de Djamel Belmadi (sélectionneur de l’Algérie), il a fait une CAN extraordinaire. A Lille, voir ce joueur d’1m90 se battre et n’avoir peur de rien, c’est une belle trouvaille et une confirmation pour moi. En plus, il va assez vite malgré son gabarit. C’est vraiment une superbe recrue pour l’avenir. Plus globalement, je maintien mon avis exprimé il y a quelques mois, à savoir que l’OL a l’effectif pour terminer second de notre championnat » a commenté l’ancien entraîneur du Stade Rennais, absolument persuadé que l’OL a réalisé un bon coup avec Benlamri et que l’équipe de Rudi Garcia a largement de quoi terminer sur le podium de la Ligue 1.