OL : Benlamri, 10/10, la folie algérienne gagne Lyon

L'Olympique Lyonnais le sait désormais, Djamel Benlamri est mieux qu'un plan B. L'international algérien a les qualités qu'il faut pour aider l'OL.

Entré à la place d’Houssem Aouar, dimanche soir contre Lille afin de permettre à l’OL de se repositionner suite à l’expulsion de Marcelo, Djamel Benlamri a rendu une copie parfaite avec l’Olympique Lyonnais. De quoi déjà emballer ceux qui pensent que l’international algérien a les moyens de s’imposer au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Parmi ces derniers, il y a Nabil Djellit, toujours très en verve lorsqu’il s’agit de juger la prestation des joueurs des Fennecs. Pour le journaliste de France-Football, Djamel Benlamri a juste été parfait face au LOSC et cela mérite une note historique, avec toutefois un peu de mauvaise foi assumée par Nabil Djellit.

Sur La chaîne L’Equipe, le fan de l’Algérie s’est bien lâché concernant le joueur lyonnais. « La note de Djamel Benlamri après LOSC-OL ? C’est un 10/10 ! C’est la première fois de l’histoire que je mets une telle note, mais j’ai des arguments. C’était un match de niveau Ligue des Champions. Ça faisait six mois qu’il n’avait pas joué, car il arrive d’Arabie Saoudite. 19 ballons touchés, certes ce n’est pas énorme, mais 100 % de passes réussies, 100 % de duels gagnés, cinq dégagements, trois fautes subies, deux tirs bloqués, deux interceptions… Le mec, c’est Mutombo. Et pour finir, sa spécialité, sa lecture du jeu, avec un tacle glissé sur le côté comme lors de la finale de la CAN. Et l’état d’esprit, car c’est aussi sa caractéristique » , s’est littéralement enflammé Nabil Djellit