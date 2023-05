OL : Ben Arfa attaque Aulas, son ancien agent le détruit

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Hatem Ben Arfa a choqué énormément de monde en se réjouissant ouvertement du départ de Jean-Michel Aulas de son poste de président de l'Olympique Lyonnais. L'ancien agent de Ben Arfa a tapé dur sur celui qui a été formé à l'OL et il a reçu le soutien de José Anigo.

« Tu ne vas pas manquer au football ». Disparu des radars depuis son départ du LOSC, Hatem Ben Arfa est revenu dans l’actualité en commentant brutalement la décision de John Textor de mettre un terme à la présidence de Jean-Michel Aulas. Cette phrase, écrite sur une photo de JMA, a fait du bruit, et a valu à Hatem Ben Arfa des commentaires très négatifs. Frédéric Guerra, ancien agent du footballeur découvert sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, a dit tout le mal qu’il pensait de cette réaction. « Ayant été à l’origine et signataire des premiers contrats professionnels d’Hatem Ben Arfa à l’Olympique Lyonnais, je peux dire sans vergogne que ce post est la pire des ingratitudes, et pourtant ce garçon m’avait déjà habitué au pire…. Il ne grandira jamais ….. C’est la seule façon qui lui reste, pour exister dans un monde où il n’a jamais brillé », a lancé, via Facebook, Frédéric Guerra rapidement soutenu par José Anigo.

Anigo a connu Ben Arfa à l'Olympique de Marseille, et il confie également sa désolation. « Fred , je ne peux pas croire ce que je lis de la part d’Hatem. Je suis pur marseillais et mon cœur sera toujours OM !! Mais pour connaître un peu Aulas cet homme a été et restera pour longtemps un exemple comme président de club, j'ai du respect pour lui aussi en tant qu’homme, il a toujours défendu son club bec et ongles et a construit ce club au fil des années, mais l’ingratitude mon ami est omniprésente dans le foot, on est bien placé pour le savoir !! », a répondu l'ancien dirigeant de l'OM.