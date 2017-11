OL : Barton dit du bien de l’ennemi n°1 à Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, OM.

Coupable d’avoir déclenché et très activement participé la bagarre générale du match aller, Ashley Williams est désormais dans le viseur des joueurs et des supporters de l’OL.

Le défenseur international gallois peut donc s’attendre à un accueil musclé de la part du public lyonnais ce jeudi, pour le match retour face à Everton. Très énervé, l’ancien joueur de Swansea avait distribué quelques pains sans se faire expulser, ce qui lui avait permis d’égaliser dans la foulée pour son équipe. De quoi rendre fou les fans de l’OL. Pourtant, selon Joey Barton, qui s’y connaît en joueur agressif, ce comportement de Williams n’est clairement pas dans ses habitudes.

« J'ai souvent joué contre lui et ce n'est pas un joueur nerveux, mais il a clairement été affecté par les mauvais résultats et par le traitement que lui réservent les fans. Toute l'équipe souffre, et lui avec, il a commis des grosses erreurs et il a du mal à se relever », a fait savoir l’ancien marseillais dans les colonnes de L’Equipe. Des propos qui auront du mal à convaincre les Lyonnais, car il est tout de même rare de voir des scènes comme au match aller à ce niveau européen. Après, il reste à savoir quelle est la place de Williams sur l’échelle de la nervosité selon Joey Barton…