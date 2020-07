OL : Bard zappé du groupe, un énorme bras de fer en coulisses

Dans : OL.

Le groupe retenu pour la finale de la Coupe de la Ligue a fait hurler les supporters lyonnais.

Ces derniers ne comprennent pas pourquoi Melvin Bard, intéressant lors de la préparation, n’est pas au moins dans l’effectif pour affronter le PSG. Surtout que Youssouf Koné est en phase de reprise, que Fernando Marcal est désormais utilisé dans l’axe, et que Maxwel Cornet ne donne pas beaucoup de garantie à ce poste où il a été recasé récemment. Le prometteur Melvin Bard reçoit ainsi des messages contradictoires à tous les niveaux. Ses performances avaient été louées par Rudi Garcia sur les derniers matchs. Elles ont aussi eu comme effet d’attirer quelques clubs intéressés par son transfert, alors que le jeune latéral a été totalement zappé par son entraineur avant l’interruption de la saison. Résultat, son envie de partir est réelle, et elle explique son absence du groupe pour ce vendredi. En effet, le journaliste David Barbet, qui suit l’OL de près, révèle que ce jeudi, Melvin Bard avait une réunion avec les dirigeants lyonnais pour une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale.

La rencontre ne s’est clairement pas bien passée, et son absence dans le groupe en est la conséquence. Le message est clair, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2022 a plutôt intérêt à accepter la proposition de son club, sous peine d’en faire les frais sur le plan sportif. Un coup de pression qui risque de braquer un joueur déjà refroidi par les derniers mois, et son absence du groupe même quand les forfaient se multipliaient à son poste. Une situation en tout cas suivie par le Bayern Munich et Francfort, mais aussi plusieurs clubs français comme Reims, Nice, Lorient et Brest. Voilà qui explique en tout cas la tension autour de ce dossier, et l’absence du latéral gauche ce vendredi au Stade de France.