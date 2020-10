OL : Bard touché au mollet et forfait avec les Bleuets

Dans : OL.

Titulaire contre Marseille dimanche soir, Melvin Bard était convoqué pour les matchs de l’Equipe de France espoirs contre le Liechtenstein et la Slovaquie.

Mauvaise nouvelle pour les Bleuets et pour l’Olympique Lyonnais, le défenseur gauche de 19 ans a été contraint de déclarer forfait. En effet, l’Equipe de France espoirs vient d’annoncer via son compte Twitter que Melvin Bard était contraint de renoncer à ces deux rencontres en raison d’une blessure au mollet. La nature de cette blessure et la durée de l’indisponibilité de Melvin Bard n’ont pas été communiquées, alors que l’OL affrontera le Racing Club de Strasbourg le dimanche 18 octobre prochain à 13 heures au stade de la Meinau.