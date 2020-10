OL : Barcola n'a pas le covid, Lyon a son gardien de but

Dans : OL.

Avec ses deux gardiens de but positifs au Covid19, l'Olympique Lyonnais va sortir sa carte jeune pour le match de dimanche à Strasbourg.

La semaine passée, avant de jouer contre la France, le Portugal annonçait le contrôle positif au coronavirus d’Anthony Lopes. Ce dernier est donc rentré à Lyon, mais selon L’Equipe le portier lyonnais ressent des effets indésirables du covid19, et il va donc devoir se plier aux exigences d’un processus de reprise qui prévoit notamment des examens cardiaques poussés avant de pouvoir reprendre l’entraînement. Anthony Lopes étant probablement forfait pour le déplacement à Strasbourg, l’Olympique Lyonnais pouvait compter sur Julian Pollersbeck, arrivé lors du récent mercato pour succéder à Ciprian Tatarusanu. Mais même si l’OL n’a pas communiqué sur ce sujet, secret médical oblige, plusieurs sources affirment que le gardien allemand est lui aussi touché par le virus et ne sera pas non plus du voyage en Alsace.

Pour Rudi Garcia, le choix sera limité, et c’est Malcom Barcola, le gardien de but de 21 ans formé à Lyon, qui devrait débuter dans les buts de l’OL contre Strasbourg. Titulaire lundi avec le Togo contre le Soudan, Malcom Barcola semble donc bien parti pour faire ses grands débuts en Ligue 1 le week-end prochain. L’occasion pour lui de montrer son talent sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.